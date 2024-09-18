Пикап врезался в легковушку на брянской трассе

Мужчина, женщина и ребёнок пострадали при столкновении пикапа и легковушки на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 44 километре автодороги А240 «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь» в Выгоничском районе. 27-летний водитель пикапа Great Wall Poer не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди «LADA Vesta». 41-летний автомобилист начал снижать скорость для поворота налево.

Водитель отечественной легковушки, его 39-летняя пассажирка, а также девятилетний ребёнок получили ушибы и переломы. Госпитализация им не потребовалась.

На водителя иномарки инспекторы возбудили административное расследование.