Пикап врезался в легковушку на брянской трассе
Мужчина, женщина и ребёнок пострадали при столкновении пикапа и легковушки на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 44 километре автодороги А240 «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь» в Выгоничском районе. 27-летний водитель пикапа Great Wall Poer не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди «LADA Vesta». 41-летний автомобилист начал снижать скорость для поворота налево.
Водитель отечественной легковушки, его 39-летняя пассажирка, а также девятилетний ребёнок получили ушибы и переломы. Госпитализация им не потребовалась.
На водителя иномарки инспекторы возбудили административное расследование.
Читайте также
Новости регионов
С образовательным уклоном
Краткие итоги визита в регион вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Минувшая неделя была ознаменована важным политическим событием – Смоленскую область с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства России. Гостя ждала насыщенная программа, посвящённая вопросам развития в регионе общего и профессионального образования, туризма, спорта и физической культуры. Гостя ждала насыщенная программа, посвящённая вопросам развития в регионе общего и
Для машпрома и химпрома
Большое внимание в ходе визита было уделено вопросам подготовки в регионе молодых специалистов. Поэтому не случайно первой точкой маршрута вице-премьера РФ стала Смоленская академия градостроительства и архитектуры. Дмитрий Чернышенко и Василий Анохин осмотрели мастерские и лаборатории учреждения, созданные по федпроекту «Профессионалитет». Сегодня академия – это базовая организация образовательно-производственного кластера строительства, который признан Минпросвещения России одним
Базовый уровень
Заместитель Председателя Правительства России также ознакомился с деталями масштабного проекта – возведением межвузовского кампуса в Смоленске. «Благодаря решению Президента Владимира Путина в центре города будет создана инфраструктура для раскрытия потенциала активных и молодых людей, новая точка притяжения, которая поможет остановить их отток из региона. Именно там найдут новое применение, выйдут на следующий виток развития навыки
На фоне фонтана
Сегодня одним из драйверов развития экономики региона по праву стал туризм. На Смоленщину приезжает всё больше гостей, которые с удовольствием посещают благоустроенные общественные территории, получившие новый облик в том числе благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». «Прежде всего показали вице-премьеру результаты масштабных работ по благоустройству исторического центра города и созданию туристической инфраструктуры. После реконструкции, которую
Под номером 41
В Смоленске будет больше школ. Строительство образовательного учреждения под номером 41, рассчитанное на 1000 мест, планируют завершить к концу этого года, а в следующем – здесь официально прозвенит первый звонок. На стройплощадке побывал заместитель Председателя Правительства России. «Строительство объекта идёт в срок. Степень его готовности – 80%. Новая школа возводится в быстрорастущем микрорайоне Королёвка, и
«Славутич» в выигрыше
Долгожданное событие для любителей спорта: в Смоленске встречают большой хоккей. Смоленская хоккейная команда «Славутич» принимает участие в экстралиге открытого чемпионата Белоруссии. Первая игра смолян прошла 8 сентября на своём льду во Дворце спорта «Юбилейный». Наши ребята сыграли с ХК «Авиатор» из Барановичей. Соперники были сильными и опытными. Но и у смолян было многое для победы