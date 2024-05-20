Пикап вылетел с дороги в Брянском районе

Водитель пикапа с тяжёлыми травмами попал в больницу после аварии в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 19 км автомобильной дороги «Обход г.Брянска» в Брянском районе произошла авария. 43-летний водитель отвлёкся и не справился с управлением автомобиля «УАЗ 23632». Пикап выехал на обочину, задел дорожное ограждение и перевернулся.

Водитель с компрессионным переломом тела попал в больницу. Инспекторы составили на него протокол за сломанное дорожное ограждение.