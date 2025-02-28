Город32

Почти 25 тысяч рублей похитил ранее судимый брянец с чужой карты

2025, 28 февраля 14:21 Происшествия
Почти 25 тысяч рублей похитил ранее судимый брянец с чужой карты
Источник фото

Почти 25 тысяч рублей похитил 33-летний ранее судимый брянец с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 21-летний житель Советского района Брянска. Он потерял банковскую карту. Молодой человек пропажу платежного средства заметил не сразу. За пару дней с его счёта исчезли все деньги. 

Полицейские установили личность подозреваемого. 33-летний житель Брянска ранее судим за различные преступления. Задержанный мужчина пояснил, что карту нашёл возле супермаркета в Володарском районе. Он совершил более 20 покупок продуктов и спиртного в торговых точках, потратив почти 25 тысяч рублей. 

Фигуранту предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Причиненный ущерб он полностью возместил.

Читайте также
Кражу ноутбука из такси раскрыли брянские стражи порядка
28 февраля 16:13
Кражу ноутбука из такси раскрыли брянские стражи порядка
Свалку строительных отходов обнаружили в брянском селе Кистер
28 февраля 15:33
Свалку строительных отходов обнаружили в брянском селе Кистер
Командир «БАРС-Брянск» получил медаль Государственной Думы
28 февраля 15:25
Командир «БАРС-Брянск» получил медаль Государственной Думы
Брянские власти обновляют инфраструктуру гражданской обороны
28 февраля 14:40
Брянские власти обновляют инфраструктуру гражданской обороны

Новости регионов

26.02.2025 14:26
Долгий путь домой
В День поисковика Смоленщины на Родину передали останки двух бойцов Великой Отечественной вой­ны   На осенней Вахте Памяти в 2024 году – она прошла в Рыбках Сафоновского района – бойцы поискового отряда «Долг» во главе с командиром Александром Орловым подняли останки красноармейца. По полуистлевшему солдатскому медальону поисковики смогли восстановить имя погибшего солдата: Иван Акимович Антюфеев – уроженец Алтайского края. Хотели жить, но… В День поисковика
26.02.2025 14:05
СПОРТ «С УМОМ»
Всё больше смолян выбирают спорт и здоровый образ жизни. Как свидетельствуют официальные данные, около 55% жителей региона систематически занимается физической культурой. Такие цифры назвал губернатор Василий Анохин. О развитии спорта и спортивной инфраструктуре на Смоленщине говорили в ходе прошедшей рабочей встречи в Москве Василий Анохин и Михаил Дегтярёв, глава Минспорта РФ. Отметим, что при поддержке профильного министерства за последние годы в регионе
26.02.2025 14:02
ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ
Туристический маршрут «Усадьбы и судьбы земли смоленской» получил статус национального. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Маршрут представляет собой путешествие протяжённостью 585 километров, которое включает 20 объектов с уникальной историей. Он знакомит жителей и гостей региона с усадебной культурой, местами, связанными с выдающимися земляками и соотечественниками: Михаилом Глинкой, Александром Грибоедовым, Павлом Нахимовым, Александром Твардовским, Анатолием Папановым и Марией Тенишевой. «Наша команда
26.02.2025 13:58
ЖИЛЬЁ НА ПЕРИФЕРИИ
В регионе продолжается строительство многоквартирных домов – жилые новостройки возникают не только в областном центре, но и в муниципалитетах. В этом году планируется построить многоквартирные дома в 12 муниципальных округах: Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском и Смоленском. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» будут возведены многоэтажные и частные дома ещё в трёх локациях – в Починке, Рудне, Хиславичском и Угранском МО. О таких планах
26.02.2025 13:55
ВАЖНАЯ МИССИЯ
Смоляне презентовали свою продукцию в Абу-Даби   На прошлой неделе инвестиционный и экспортный потенциал Смоленщины представили деловым кругам Объединённых Арабских Эмиратов. Бизнес-­миссию крупных производителей региона в составе делегации Российского экспортного центра (РЭЦ) возглавил губернатор Василий Анохин. «Опыт работы нашей команды вызывает интерес, так как подкреплён реальными результатами – Центр поддержки экспорта Смоленской области второй год подряд становится лучшим

Актуальные темы

Общество
Новая угроза: дипфейк-мошенничество набирает обороты в Брянской области
Общество
Новые правила для брянских охотников: от «цифры» до экзаменов
Происшествия
Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке в Брянске
Происшествия
Первый приговор о покушении на наемничество вынес брянский суд
Происшествия
Жуткая автокатастрофа в Навлинском районе: спустя годы пострадавшие продолжают искать справедливость

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Безопасная цифра: «Ростелеком» выдал «КиберЩИТ» ученикам районных школ Брянской области
Безопасная цифра: «Ростелеком» выдал «КиберЩИТ» ученикам районных школ Брянской области

В рамках Недели безопасного Рунета «Ростелеком» запустил серию просветительских занятий «КиберЩИТ» для учеников районных общеобразовательных школ Брянской области. Партнером проекта выступил «Мобильный технопарк «Кванториум».

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в первой половине марта в связи с ремонтом путепровода
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в первой половине марта в связи с ремонтом путепровода

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится 3-4, 6-7 и 12-13 марта в связи с капитальным ремонтом автомобильного путепровода на станции Унеча.

«Россети Центр» в Брянске обеспечили электроснабжение поликлиники на 800 посещений в смену
«Россети Центр» в Брянске обеспечили электроснабжение поликлиники на 800 посещений в смену

Как сообщает телеграм канал «Россети Центр» , компании #РоссетиЦентр и #РоссетиЦентриПриволжье содействуют реализации национального проекта «Здравоохранение», подключая к электроснабжению новые медицинские учреждения.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика