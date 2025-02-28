Почти 25 тысяч рублей похитил ранее судимый брянец с чужой карты

Почти 25 тысяч рублей похитил 33-летний ранее судимый брянец с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 21-летний житель Советского района Брянска. Он потерял банковскую карту. Молодой человек пропажу платежного средства заметил не сразу. За пару дней с его счёта исчезли все деньги.

Полицейские установили личность подозреваемого. 33-летний житель Брянска ранее судим за различные преступления. Задержанный мужчина пояснил, что карту нашёл возле супермаркета в Володарском районе. Он совершил более 20 покупок продуктов и спиртного в торговых точках, потратив почти 25 тысяч рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Причиненный ущерб он полностью возместил.