Почти два миллиона рублей «отдали» брянцы лжеэкспертам по инвестициям

Почти двух миллионов рублей лишились семь Брянцев после общения с лжеэкспертами по инвестициям. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Фокинского района Брянска. Он пообщался с «экспертом» по инвестициям и решил быстро подзаработать. Незнакомец предложил мужчине якобы выгодно вложить 490 тысяч рублей. Сбережения заявитель перечислил на указанные собеседником счета. После получения денег злоумышленник исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё шесть жителей региона. Они лишились 1 152 000 рублей.