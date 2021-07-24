Под Брянском нашли крупный схрон мин и снарядов времен ВОВ

Взрывоопасные предметы обезвредили спасатели.

24 июля в лесу в Брянском районе обнаружили взрывоопасные предметы времен ВОВ. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в лесу у дороги Брянск – Дятьково находились 22 единицы минометных мин и артиллерийских снарядов разного калибра.

На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Спасатели обезвредили мины и снаряды. Пострадавших нет.