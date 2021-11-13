Под Брянском пьяный 80-летний пешеход врезался в фуру

У пенсионера переломы руки в двух местах.

ДТП с участием пожилого пешехода и фуры произошло 12 октября около 9.30 на 147-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, пьяный 80-летний пешеход при переходе проезжей части ударился о заднюю часть прицепа Volvo FH под управлением 34-летнего водителя, ехавшего от Смоленска в сторону Брянска.

Медики диагностировали у пенсионера перелом локтевой кости и перелом лучевой кости нижней трети левого предплечья.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.