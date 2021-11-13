Город32

Под Брянском пьяный 80-летний пешеход врезался в фуру

2021, 13 ноября 11:56 Происшествия
Под Брянском пьяный 80-летний пешеход врезался в фуру
Источник фото

У пенсионера переломы руки в двух местах.

ДТП с участием пожилого пешехода и фуры произошло 12 октября около 9.30 на 147-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, пьяный 80-летний пешеход при переходе проезжей части ударился о заднюю часть прицепа Volvo FH под управлением 34-летнего водителя, ехавшего от Смоленска в сторону Брянска.

Медики диагностировали у пенсионера перелом локтевой кости и перелом лучевой кости нижней трети левого предплечья.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Читайте также
На водителя скорой помощи завели уголовное дело о смертельном ДТП под Брянском
12 ноября 15:40
На водителя скорой помощи завели уголовное дело о смертельном ДТП под Брянском
В Сельцо пенсионер убил сына ударом в грудь
12 ноября 15:00
В Сельцо пенсионер убил сына ударом в грудь
В Новозыбкове пенсионер на Toyota сбил женщину
12 ноября 12:30
В Новозыбкове пенсионер на Toyota сбил женщину
27-летняя девушка пострадала в ДТП на Конотопской в Брянске
12 ноября 11:30
27-летняя девушка пострадала в ДТП на Конотопской в Брянске

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Брянская область вышла из локдауна (СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ)
Общество
Умер отец замгубернатора Брянской области Андрея Бардукова
Общество
Брянский губернатор рассказал об итогах локдауна и «некорректных» блогерах (ВИДЕО)
Общество
В Брянской области запретили курить кальяны
Общество
Брянские кафе и рестораны откроют 15 ноября

Новости партнёров

О рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств
О рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна 10.11.2021г провела семинар и брифинг о рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств.

Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее

Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT — аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект, который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме. Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои.

В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период
В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской  инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были  направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»
Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».