Под Брянском угнали и сожгли «ВАЗ»

Владелец машины узнал о случившемся от полицейских.

В Дубровском районе задержали автоугонщиков, поджегших машину.

О поджоге автомобиля в полицию сообщил житель Сещи. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Выяснилось, что «ВАЗ-2103» принадлежал 64-летнему жителю Дубровского района, который ничего о происшествии не знал. Перед поджогом из машины вынули аккумуляторную ю колонки и электрокомпрессор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 21-летнего местного жителя и двоих его несовершеннолетних подельников, ранее не имевших проблем с законом. Каждому из них грозит до семи лет заключения.