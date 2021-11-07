Под Брянском водитель микроавтобуса сбил двух пенсионеров – один погиб

Второго пешехода доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Смертельная авария произошла 6 ноября около 17.20 на 9-м километре дороги Брянск – Сельцо в Брянском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, 36-летний водитель Volkswagen Transporter, двигаясь в сторону Брянска, сбил двух пожилых пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
69-летний мужчина погиб. 77-летнего пенсионера госпитализировали с ушибленной раной лица, множественными переломами ребер справа, переломом костей таза и открытым переломом костей обеих голеней.
Пешеходы были одеты в темную одежду без световозвращающих элементов. У них взяли анализы для определения состояния опьянения.
На водителя полицейские составили административный материал за внесение изменения в конструкцию машины без разрешения ГИБДД.
На месте ДТП сотрудники ГИБДД выявили нарушения в содержании улично-дорожной сети: пешеходный переход не был освещен, коэффициент светоотражения и световозвращения разметки составил 70 при необходимом минимальном значении 100. В отношении владельца дороги возбудили административное дело, проводится расследование.
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