Под Брянском женщина на Opel врезалась в Vortex – ранены двое

Автомобилистка пыталась тронуться с обочины.

Два человека пострадали в результате ДТП в Брянском районе. Авария произошла 11 июня около 16.50 на 144-м километре дороги Орел – Смоленск.

Как сообщает областная ГИБДД, 43-летняя женщина за рулем Opel Аstrа при начале движения с обочины не уступила дорогу и врезалась в попутный Vortex Estina под управлением 24-летнего водителя.

У водителя Vortex диагностировали резаную рану левого плеча. Его 18-летнюю пассажирку доставили в больницу с травмами.