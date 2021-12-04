Под Брянском женщина на внедорожнике протаранила Niva – ранен ребенок

Автомобилистка не успела закончить обгон.

Женщина и ребенок пострадали в результате аварии, которая произошла 3 декабря около 22.00 на 11-м километре дороги Р-120 «Обход Брянска» в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 36-летняя женщина – водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь в сторону Смоленска, при обгоне по переходно-скоростной полосе не успела закончить маневр и продолжила движение по обочине, где врезалась в стоявший Chevrolet Niva.

Шестилетнего пассажира Toyota Land Cruiser госпитализировали с гематомой и переломом костей носа. 35-летнюю пассажирку Chevrolet Niva доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Ребенок в момент аварии находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье справа, отметили в ГИБДД.