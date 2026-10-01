Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Комаричском районе

2026, 01 октября 11:45

Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Комаричском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 30 сентября на 454 км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Комаричском районе произошло ДТП. 42-летний мужчина за рулём автомобиля «ГАЗ-3009Z7» при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda. 51-летний водитель двигался прямо во встречном направлении.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку по факту аварии.