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ДТП

Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Комаричском районе

2026, 01 октября 11:45
Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Комаричском районе
Источник фото

Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Комаричском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Днём 30 сентября на 454 км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Комаричском районе произошло ДТП.  42-летний мужчина за рулём автомобиля «ГАЗ-3009Z7» при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda. 51-летний водитель двигался прямо во встречном направлении.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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