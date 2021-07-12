Под Дятьково пьяный водитель насмерть сбил знакомую на глазах у ее 10-летней дочери

Женщина вышла из машины и оказалась под колесами иномарки.

Смертельное ДТП произошло 11 июня около 20.55 на улице Комарова в поселке Ивот Дятьковского района.

Как сообщает областная ГИБДД, пьяный 40-летний водитель Nissan Primera, не имеющий водительского удостоверения, при движении задним ходом сбил 37-летнюю женщину, которая вышла из его машины. От полученных травм женщина умерла на месте.

В момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности, а машина имела технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена.

Водитель рассказал полицейским, что женщина выпивала в их компании на озере. После того как ее доставили к дому, она вышла из машины и по непонятным причинам оказалась под колесами. Помимо взрослых в машине находилась 10-летняя дочь погибшей.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.