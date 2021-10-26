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Под Карачевом перевернулась фура – водитель госпитализирован

2021, 26 октября 11:30 Происшествия
Под Карачевом перевернулась фура – водитель госпитализирован
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Водитель большегруза не справился с управлением.

25 октября около 22.40 на 81-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск в Карачевском районе перевернулся Mercedes с полуприцепом.

Как сообщает областная ГИБДД, 27-летний водитель фуры не справился с управлением. Его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, переломом четырех ребер, ушибом левого плечевого сустава, ушибленной раной левого предплечья, множественными ушибами туловища и головы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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