Под Карачевом перевернулась фура – водитель госпитализирован
Водитель большегруза не справился с управлением.
25 октября около 22.40 на 81-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск в Карачевском районе перевернулся Mercedes с полуприцепом.
Как сообщает областная ГИБДД, 27-летний водитель фуры не справился с управлением. Его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, переломом четырех ребер, ушибом левого плечевого сустава, ушибленной раной левого предплечья, множественными ушибами туловища и головы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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