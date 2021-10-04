Под Климово поймали пьяную 17-летнюю девушку за рулем Audi

Родителей девушки привлекут к административной ответственности.

3 октября около 22.35 на 1-м километре дороги Климово – Черная Криница в Климовском районе сотрудники ГИБДД остановили пьяную 17-летнюю девушку за рулем Audi 80. Водительского удостоверения у несовершеннолетней автомобилистки не было.

Информацию о нарушении полицейские направили в отдел по делам несовершеннолетних. Владельцу машины и родителям девушки предстоит понести административную ответственность.