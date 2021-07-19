Под Навлей нашли тело женщины с колотой раной груди

По подозрению в убийстве задержан 52-летний житель Брянска.

Вечером 17 июля в частном доме по улице Комсомольской в селе Гололобово Навлинского района обнаружили тело проживавшей там 55-летней женщины с колото-резанной раной в области груди.

Как сообщает региональное следственное управление, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 52-летнего жителя Брянска, сожителя погибшей. На допросе он дал признательные показания.

Следователи ходатайствуют о заключении брянца под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.