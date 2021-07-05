Под Навлей вылетел с дороги пьяный водитель Mazda без прав – ранен пассажир

Пострадавшего доставили в больницу.

Один человек пострадал в результате ДТП в Навлинском районе. Авария произошла 4 июля около 5.30 на 22-м километре дороги Навля – Вздружное, сообщает областная ГИБДД.

Пьяный 43-летний водитель Mazda 626, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением – машина вылетела в кювет и врезалась в препятствие.

28-летнего пассажира Mazda госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытым оскольчатым переломом правой бедренной кости и повреждением акромиального сочленения.