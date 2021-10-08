Под Почепом женщина на Lifan врезалась в «ГАЗель» – ранены трое взрослых и ребенок

Автомобилистка вылетела на обочину, а затем на встречную полосу.

Трое взрослых и 13-летняя девочка пострадали в результате аварии, которая произошла 7 октября около 5.40 на 71-м километре трассы А-240 Брянск – Новозыбков» в Почепском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 37-летняя женщина – водитель Lifan 214813, двигаясь в сторону Брянска, не справилась с управлением. Машина оказалась на обочине, а затем вылетела на встречную полосу и врезалась в «ГАЗ-330210» под управлением 35-летнего водителя.

У водителя Lifan диагностировали ушиб правого плечевого сустава и ограниченный пневмоторакс с правой стороны. Ее 13-летнюю пассажирку госпитализировали с тупой травмой живота.

Водитель «ГАЗели» получил ушиб грудной клетки с левой стороны. У его 29-летнего пассажира – закрытый перелом правой голени и перелом берцовой кости со смещением.