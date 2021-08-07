Под Стародубом перевернулся «ВАЗ» – погибла девушка

15-летнего подростка доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Смертельная авария произошла 6 августа около 22.40 на 19-м километре дороги Стародуб – Мартьяновка в Стародубском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 21-летний водитель «ВАЗ-21154» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

22-летняя пассажирка «ВАЗа» погибла на месте. 15-летнего пассажира госпитализировали с тупой травмой живота и разрывом печени.

Ранее водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и тонировку.