Под Унечей перевернулся микроавтобус – один пассажир погиб, двое ранены

Водитель не справился с управлением.

Смертельная авария произошла 1 декабря около 7.10 на 105-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с республикой Беларусь в Унечском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 37-летний водитель Volkswagen Transporter, двигаясь от Брянска в сторону Новозыбкова, не справился с управлением. Микроавтобус вылетел на обочину, врезался в электроопору и перевернулся.

Один из пассажиров погиб. Еще двоих доставили в больницу для обследования.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.