Поддельное водительское удостоверение изъяли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции в Бежицком районе Брянска оформляли дорожно-транспортное происшествие в районе улицы Флотской. Один из водителей-участников предъявил удостоверение, которое вызвало у полицейских сомнения в подлинности. Инспекторы выяснили, что перед ними копия чужих водительских прав с измененной фотографией и ФИО.

48-летний житель Брянска рассказал, что купил документ в 2020 году через интернет за 25 тысяч рублей. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо поддельного документа».