Криминал

Подозреваемого в краже денег с карты иностранца задержали стражи порядка в Брянске

2026, 27 мая 16:32
Подозреваемого в краже денег с карты иностранца задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

С заявлением о краже в полицию обратилась 18-летняя жительница Фокинского района Брянска. Об исчезновении своей банковской карты она узнала, когда зашла в приложение и увидела уведомления об оплате чужих покупок. Злоумышленник успел потратить почти 11 тысяч рублей.

За считанные часы стражи порядка установили личность подозреваемого. 50-летний гражданин страны ближнего зарубежья ранее проблем с законом не имел. 

Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение. Он обязался возместить ущерб.

