Три человека погибли при атаке дрона в Унече

2026, 22 мая 09:09

Три сотрудника предприятия погибли при атаке дрона в Унече. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Накануне ВСУ атаковали город Унечу. с Дрон–камикадзе ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Два сотрудника предприятия погибли на месте. Ещё один мужчина получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Спасти его врачи не смогли. Пострадавший умер в больнице.

«Родным погибших – глубокие соболезнования. Пострадавшим – скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул врио губернатора Егор Ковальчук.