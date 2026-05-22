Три человека погибли при атаке дрона в Унече

2026, 22 мая 09:09
Три сотрудника предприятия погибли при атаке дрона в Унече. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

 

Накануне ВСУ атаковали город Унечу. с Дрон–камикадзе ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Два сотрудника предприятия погибли на месте. Ещё один мужчина получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Спасти его врачи не смогли. Пострадавший умер в больнице.

«Родным погибших – глубокие соболезнования. Пострадавшим – скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул врио губернатора Егор Ковальчук.

