Криминал

Подозреваемого в краже кофе и шоколада рецидивиста задержали сотрудники ППС в Брянске

2026, 03 февраля 12:45
Подозреваемого в краже кофе и шоколада рецидивиста задержали сотрудники ППС в Брянске
Подозреваемого в краже кофе и шоколада рецидивиста задержали сотрудники ППС в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился администратор сетевого магазина в Советском районе Брянска. Из торгового зала пропали шоколад и кофе на более чем 4000 рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 34-летний житель областного центра. Подозреваемого стражи порядка задержали. Похищенное фигурант продал прохожим по заниженной стоимости.

Полицейские возбудили уголовное дело.

