Свыше 4200 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за три дня

2026, 02 февраля 11:08

Свыше 4200 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за три дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшие выходные около 100 единиц дорожной техники круглосуточно в две смены наводили порядок в Брянске. КДМ, погрузчики, самосвалы убирали снег и обрабатывали дороги. С пятницы до воскресенья из города вывезли свыше 4260 тонн снега.

Утром в понедельник к работе приступили 66 единиц спецтехники. С улиц Калинина, Брянской Пролетарской дивизии, Куйбышева, Литейной, Профсоюзов и Мичурина вывозят сугробы. Остановки общественного транспорта и пешеходные переходы вручную убирают рабочие с лопатами.