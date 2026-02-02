Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Свыше 4200 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за три дня

2026, 02 февраля 11:08
Свыше 4200 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за три дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В минувшие выходные около 100 единиц дорожной техники круглосуточно в две смены наводили порядок в Брянске. КДМ, погрузчики, самосвалы убирали снег и обрабатывали дороги. С пятницы до воскресенья из города вывезли свыше 4260 тонн снега. 

Утром в понедельник  к работе приступили 66 единиц спецтехники. С улиц Калинина, Брянской Пролетарской дивизии, Куйбышева, Литейной, Профсоюзов и Мичурина вывозят сугробы. Остановки общественного транспорта и пешеходные переходы вручную убирают рабочие с лопатами.

