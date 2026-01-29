Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

За сутки пять машин оказались на штрафстоянке из-за неправильной парковки

2026, 29 января 17:28
За сутки пять машин оказались на штрафстоянке из-за неправильной парковки
За сутки пять машин оказались на штрафстоянке из-за неправильной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске коммунальные службы продолжают убирать снег во дворах и на дорогах. Работам мешают припаркованные вдоль проезжей части автомобили. Водители игнорируют просьбы освободить дворы, чтобы трактор мог очистить проезды.  Паркуются автомобилисты и под запрещающими знаками. За сутки к административной ответственности инспекторы привлекли 11 человек. На штрафстоянку отправили пять автомобилей. Владельцы бросили транспорт в сквере Карла Маркса.

