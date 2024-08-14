Подозреваемого в краже телефона задержали стражи порядка в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в краже телефона у нового знакомого, задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 38-летний житель Бежицкого района областного центра. При неизвестных обстоятельствах у него пропал мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что накануне заявитель пил алкоголь к компании малознакомого мужчины. Он не рассчитал свои силы и уснул. Уже дома потерпевший обнаружил отсутствие телефона.

Правоохранители задержали подозреваемого. 39-летний житель Брянска уже ранее был судим. Он рассказал, что забрал гаджет из кармана спящего потерпевшего, а затем продал его.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскали похищенный гаджет и вернули владельцу.