Подозреваемого в краже велосипеда задержали полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже велосипеда из подъезда многоэтажки оперативно задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявление о краже обратилась 32-летней жительнице Бежицкого района. Она оставила свой велосипед на ночь в в подъезде, не пристегнув противоугонным тросом. Утром транспорта уже не было. Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. 41-летний брянец транспорт успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Местонахождение велосипеда полицейские устанавливают.