Подозреваемого в ограблении задержали полицейские в Брянске

Подозреваемого в ограблении женщины оперативно задержали сотрудники полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 37-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Накануне вечером она отдыхала в гостях у друзей. Туда попал и новый знакомый, подошедший к компании на улице. Мужчина вызвался проводить женщину до дома. Но в подъезде он напал на потерпевшую: ударил по голове, сорвал с шеи золотую цепочку и забрал телефон. Ущерб составил 63 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого – 35-летнего уроженца Стародубского района. Ранее он неоднократно был судим. Мужчина рассказал,что цепочку продал скупщику, а телефон сдал в ломбард. Деньги он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранта суд отправил под арест.