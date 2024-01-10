Подозреваемого в поджоге дома брянца ждёт суд
39-летнего жителя Карачева, подозреваемого в поджоге жилого дома, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о повреждении чужого имущества путем поджога. Приговор выслушает 39-летний житель Карачевского района.
По версии следствия, 18 ноября 2022 года мужчина пришел к дому родственников бывшей сожительницы в городе Карачеве. Он совершил поджог жилища. Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей.