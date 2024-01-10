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Подозреваемого в поджоге дома брянца ждёт суд

2024, 10 января 11:43 Происшествия
Подозреваемого в поджоге дома брянца ждёт суд
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39-летнего жителя Карачева, подозреваемого в поджоге жилого дома, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о повреждении чужого имущества путем поджога. Приговор выслушает 39-летний житель Карачевского района.

По версии следствия, 18 ноября 2022 года мужчина пришел к дому родственников бывшей сожительницы в городе Карачеве. Он совершил поджог жилища. Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей.

 

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