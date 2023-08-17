Подозреваемого в попытке убийства задержали брянские правоохранители

В Навлинском районе правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении подозревают 62-летнего жителя Навлинского района.

По версии следствия, 17 июля 2023 года пьяный мужчина в своем доме по улице Совхозной в поселке Пахарь поссорился со знакомым. Подозреваемый стал угрожать приятелю убийством , а потом ударил его ножом в шею.

Потерпевший убежал, обратился за медпомощью и остался жив. Подозреваемого мужчину правоохранители задержали. Суд заключил его под стражу.