Подозреваемого в убийстве 63-летнего брянца взяли под стражу

Мужчина несколько раз ударил знакомого ножом.

63-летнего жителя Бежицкого района Брянска, подозреваемого в убийстве, отправили в СИЗО.

По версии следствия, пьяный мужчина у себя в квартире на улице Вокзальной поссорился со знакомым. Пенсионер несколько раз ударил приятеля ножом в грудь и спину. От полученных ран потерпевший умер на месте.

Следователи возбудили уголовное дело. Задержанному предъявили обвинение и взяли под стражу на время расследования.