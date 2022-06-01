Мужчина и женщина расплатились пятитысячной купюрой.

Подозреваемых в сбыте фальшивых денег в Клинцах ищут полицейские.

27 мая мужчина и женщина расплатились поддельной пятитысячной купюрой в магазине «Магнит», расположенном в доме № 57 по улице Дзержинского.

Приметы разыскиваемых: мужчина в возрасте 35 – 40 лет, рост 170 – 175 см. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны, черную обувь. Женщина в возрасте 34 – 40 лет, рост 165 – 170 см. Была одета в чёрную куртку, чёрно-белую футболку, чёрные штаны.

Сообщить о личности граждан и их местонахождении можно по телефону 02 (с мобильного – 102) либо в ближайший территориальный отдел внутренних дел.