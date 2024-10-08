Четверых подозреваемых в вымогательстве задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска и регионального УФСБ выявили факт вымогательства. Правоохранители выяснили, что весной 2024 года четверо мужчин потребовали у жителя Новозыбковского района отдать им крупную денежную сумму. Под угрозой физической расправы подозреваемые заставили мужчину подписать договор о продаже им своей иномарки, стоимостью более двух миллионов рублей. Они перепродали машину в Краснодарском крае.

Оперативники задержали подозреваемых и изъяли транспортное средство потерпевшего. В жилье фигурантов стражи порядка провели обыски. Они обнаружили три ружья, револьвер, кастет, травматический пистолет и арбалет с изменениями в конструкции.

По факту вымогательства следователи возбудили уголовное дело. Фигуранты задержаны.