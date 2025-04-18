15-летнего подростка без прав на мопеде задержали полицейские в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Новозыбкове сотрудники ГИБДД остановили на дорогу мопед. За рулём находился 15-летний юноша. Права управления транспортными средствами у подростка не было в силу возраста..

На родителей несовершеннолетнего полицейские составили административный материал за ненадлежащее воспитание сына.