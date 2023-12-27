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Подростка на мотоцикле задержали полицейские в Брянске

2023, 27 декабря 15:34 Происшествия
Подростка на мотоцикле задержали полицейские в Брянске
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17-летнего парня без прав за рулём мотоцикла задержали полицейские в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

На улице Литейной в Брянске дежурный экипаж ДПС заметил на дороге мотоцикл без регистрационных знаков. Водитель проигнорировал требование стражей порядка об остановке и лишь прибавил скорость. Спустя некоторое время нарушителя задержали. 

За рулем оказался 17-летний юноша. Прав у юного байкера не было. Инспекторы составили на подростка три протокола.

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