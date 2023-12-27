Подростка на мотоцикле задержали полицейские в Брянске

17-летнего парня без прав за рулём мотоцикла задержали полицейские в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На улице Литейной в Брянске дежурный экипаж ДПС заметил на дороге мотоцикл без регистрационных знаков. Водитель проигнорировал требование стражей порядка об остановке и лишь прибавил скорость. Спустя некоторое время нарушителя задержали.

За рулем оказался 17-летний юноша. Прав у юного байкера не было. Инспекторы составили на подростка три протокола.