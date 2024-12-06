Подростка суд отправил в колонию за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 17-летнего жителя Думиничского района Калужской области.

В июне 2024 года юноша стал работать курьером телефонных мошенников. Злоумышленники обманули двух пенсионеров. Так, 78-летнему пенсионеру сообщили, что его дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в срочной медицинской помощи. Курьер забрал у мужчины 500 тысяч рублей.

А 67-летняя жительница Людиново лишилась 100 тысяч рублей поверив, что её соседке требуется лечение после аварии.

Суд приговорил виновного к двум годам в воспитательной колонии. Решение не вступило в законную силу.