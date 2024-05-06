Подросток на питбайке попал в ДТП в Дятьково

17-летний юноша на питбайке повредил ногу в ДТП в Дятьково. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На площади Ленина в Дятьково произошло ДТП. 17-летний водитель на питбайке не учел боковой интервал и столкнулся сначала с «Лада Гранта», а затем врезался в «ВАЗ 21074». Врачи диагностировали у подростка «постравматический гемартроз левого коленного сустава». Госпитализация ему не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что водительских прав у молодого человека нет. Менее года назад он уже привлекался к административной ответственности за вождение без документов.