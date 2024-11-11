Подросток на питбайке врезался в автомобиль в Карачеве

Подросток получил переломы, врезавшись на питбайке в автомобиль в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Карачеве на улице Пролетарской. 15-летний юноша на питбайке при обгоне врезался в автомобиль LADA KALINA. Легковушка поворачивала налево.

Подросток с переломами попал в больницу. Права управления транспортным средством у мальчика нет. Отца подростка полицейские привлекли к административной ответственности. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.