Подросток на велосипеде попал под машину в Ржанице

15-летний велосипедист доставлен в больницу после ДТП в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Горького в селе Ржаница Жуковского района.

24-летний водитель на Skoda Octavia сбил юного велосипедиста. 15-летний мальчик ехал по левой обочине, а потом решил переехать на другую сторону дороги.

Подростка с сотрясением головного мозга, ушибом коленного и плечевого сустава попал в больницу.