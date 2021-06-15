Подросток утонул в Десне под Брянском

У жительницы Вязьмы угнали автомобиль У 43-летней жительницы Вязьмы угнали автомобиль, припаркованный у дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Смоленской области. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили заявительницу и установили, что автомобиль был припаркован возле дома. Женщина рассказала, что в этот день у нее в гостях находился знакомый, с которым они совместно распивали спиртное. Утром

В Ярцеве произошёл смертельный пожар 12 июня 2021 около восьми часов вечера в Ярцеве произошёл пожар, унёсший жизнь человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожарные отправились на возгорание на улицу Заозерную в городе Ярцево, где пожар разгорелся в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. Соседи увидели клубы дыма из окон. Огонь полыхал в одной из комнат

Семь пожарных выехали на возгорание в Вязьму 14 июня 2021 года около десяти часов утра в Вязьме произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. На улицу Московская в Вязьме выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, семь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась, возгорание в квартире. Причина и ущерб устанавливаются специалистами.

Смоленский губернатор внёс изменения в коронавирусный указ Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Действующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, продляются до 18 июня 2021 года. Так, еще на неделю в регионе сохраняются коронавирусные ограничения в организациях Смоленской области с круглосуточным пребыванием граждан, то есть в интернатах, приютах, домах престарелых и других местах.

Смоленские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту вандализма Обвиняемый из хулиганских побуждении разбил стекло на входе в железнодорожный вокзал станции Голынки Дознанием линейного отдела МВД России на станции Смоленск завершено расследование уголовного дело в отношении 26-летнего жителя Руднянского района, из хулиганских побуждений повредившего имущество железнодорожной организации. В ходе предварительного дознания установлено, что обвиняемый после встречи с друзьями на центральной площади посёлка Голынки и