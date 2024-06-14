Подземную наркоплантацию обнаружили брянские полицейские. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

По данным правоохранителей, летом 2023 года мужчина в своем дворе организовал наркоплантацию. Лаборатория скрывалась под теплицей. Из дома к ней вёл подземный тоннель.В помещении были установлены искусственные осветители и приборами для поддержания температуры.

Сотрудники полиции изъяли более 20 наркосодержащих растений, а также несколько горшков с молодыми всходами конопли.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранта суд заключил под стражу.