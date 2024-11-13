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Поджигателя сена задержали брянские полицейские

2024, 13 ноября 10:49 Происшествия
Поджигателя сена задержали брянские полицейские
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Жителя брянского села, подозреваемого в поджоге сена, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница села Понуровка Стародубского района. У неё возник конфликт с 20-летним односельчанином. Желая отомстить, молодой человек поджег принадлежащие женщине 42 тюка сена. Она заготавливала для своего фермерского хозяйства по выращиванию быков. Более 30 тонн сена уничтожил огонь.

Участковые уполномоченные полиции оперативно задержали поджигателя. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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