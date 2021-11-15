Погиб глава брянского холдинга «Охотно» Владимир Жутенков

Он разбился, катаясь на снегоходе на Камчатке.

Трагически оборвалась жизнь брянского предпринимателя и политика Владимира Жутенкова.

Владимир Жутенков родился 2 апреля 1962 года в Брянске, в рабочей семье. В 1981 году окончил Брянский политехнический техникум по специальности «техник-механик». Работать начал токарем на Брянском машиностроительном заводе. Затем более 10 лет трудился в геологоразведочных экспедициях на территории Красноярского края и Эвенкии. В начале 1990-х годов вернулся в Брянск.

Большую часть своей жизни Владимир Жутенков посвятил развитию агропромышленного комплекса Брянской области.

В 1993 году создал частное предприятие «Тамошь», а в 2006 году основал сельскохозяйственное предприятие «Дружба», которыми руководил многие годы. В 2015 году на их базе был создан агропромышленный холдинг «Охотно», в котором Владимир Жутенков руководил инвестиционными проектами.

Холдинг «Охотно» превратился в одно из крупнейших сельхозпредприятий области. Лидирующие позиции были достигнуты в свиноводстве, мясопереработке, растениеводстве, производстве комбикормов, выращивании овощей, молочном животноводстве и производстве молока. Агрохолдинг оказывал благотворительную помощь социальным учреждениям региона.

Владимир Жутенков неоднократно избирался депутатом Брянской областной Думы. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77.

Награжден знаком губернатора области «За милосердие» 1-й, 2-й и 3-й степени, благодарностью губернатора Брянской области, призом «Золотой колос» и другими наградами.

«Мы склоняем свои головы перед светлой памятью о Владимире Александровиче Жутенкове. Он оставил свой яркий, незабываемый след на земле. След из добрых дел во благо родного края, во благо людей. В наших благодарных сердцах его имя и дела останутся навсегда», – сообщает Правительство Брянской области.

В правительстве региона выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира Жутенкова.