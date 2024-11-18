Покалечившего двух человек брянца суд отправил в колонию на пять лет

Жителя Трубчевского района, покалечившего двух человек, суд отправил в колонию на пять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении вреда здоровью Приговор выслушал житель Трубчевского района.

Днём 17 июня 2022 года в посёлке Белая Березка обвиняемый распивал спиртное вместе со знакомым. Мужчины поссорились. Фигурант избил приятеля, в том числе несколько раз ударил его табуретом. Потерпевший получил вред здоровью средней тяжести.

Кроме того, ночью 30 июля 2022 года в кафе в посёлке Белая Березка обвиняемый устроил драк Один из поситителей попытался остановить дебошира. Фигурант поднял его двумя руками и бросил на пол. Мужчина сломал бедренную кость, получив тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.