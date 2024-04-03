Полицейские Брянска раскрыли кражу девяти телефонов из магазина

Полицейские Брянска задержали рецидивиста, подозреваемого в краже девяти мобильных телефонов из магазина. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился владелец магазина, расположенного в торговом центре в Советского района Брянска. Неизвестный мужчина незаметно отодвинул витрину и забрал девять мобильных телефонов, пока продавец отвлёкся. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

За два дня оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. 33-летний житель Почепского района ранее уже был судим. Похищенные телефоны полицейские у него изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело.