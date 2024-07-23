Полицейские раскрыли грабёж в Брянске

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении прохожего в Брянске. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 53-летний житель Бежицком районе Брянска. На улице к мужчине подбежал незнакомец, сорвал с его шеи массивную золотую цепочку и скрылся во дворах. Потерпевший оценил ущерб в 100 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска за пару дней задержали подозреваемого. Ранее судимый 24-летний молодой человек без определенного места жительства находился в федеральном розыске. Цепочку он успел сдать в ломбард, выручив 70 тысяч рублей. Ювелирное изделие полицейские вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».