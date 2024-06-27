Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Брянске

Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Заявительница оставила свой велосипед около магазина буквально на несколько минут. Этого времени неизвестному злоумышленнику хватило, чтобы угнать транспорт. Ущерб женщина оценила в шесть тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого. 51-летний брянец не раз уже был судим. Мужчина показал полицейским место в лесу, где спрятал велосипед. Транспорт вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело.