Полицейские раскрыли кражу денег с банковских карт в Брянске

Полицейские раскрыли кражу 13 тысяч с банковских карт жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением в полицию обратилась жительница Володарского района Брянска. Женщина навещала родственников в Бежицком районе и потеряла там банковские карт. А с её счёта пропали почти 13 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 18-летняя жительница Бежицкого района. Девушка нашла чужие карты на улице. Все имеющиеся на них деньги она потратила на покупку одежды в магазине.

Фигурантке предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд.