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Полицейские раскрыли кражу денег с банковских карт в Брянске

2025, 09 июля 15:36 Происшествия
Полицейские раскрыли кражу денег с банковских карт в Брянске
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Полицейские раскрыли кражу 13 тысяч с банковских карт жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

С заявлением в полицию обратилась жительница Володарского района Брянска.  Женщина навещала родственников в Бежицком районе и потеряла там банковские карт. А с её счёта пропали почти 13 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 18-летняя жительница Бежицкого района. Девушка нашла чужие карты на улице. Все имеющиеся на них деньги она потратила  на покупку одежды в магазине. 

Фигурантке предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд.

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