Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Брянске

Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 32-летний житель Брянска. Возле продуктового магазина на улице Почтовой он оставил свой велосипед, не пристегнув его противоугонным устройством. Транспорт стоимостью 10 тысяч рублей пропал.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к краже ранее не имевшего проблем с законом 48-летнего жителя Бежицкого района. Мужчину задержали. Он рассказал, что в чужое продал в тот же день в пять раз дешевле.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители предъявили фигуранту обвинение.