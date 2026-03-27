Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Полицейские раскрыли серию краж продуктов из гипермаркета в Брянске

2026, 27 марта 12:39
Источник фото

Полицейские раскрыли серию краж продуктов на 32 тысячи рублей из гипермаркета в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В дежурную часть полиции обратился работник службы безопасности гипермаркета в Советском районе Брянска. Из торгового зала за несколько дней пропали продукты и средства личной гигиены на почти 32 тысячи рублей. 

Момент хищения попал на запись камер видеонаблюдения. Посетительница набирала в продуктовую корзину различные товары. Затем наиболее дорогостоящие продукты она перекладывала в свою сумку. Женщина делала вид, что с этими товарами пришла в магазин. Иногда она оплачивала часть покупок, которые не прятала, чтобы не вызывать подозрений.

Правоохранители выяснили, что к кражам причастна 45-летняя жительница Бежицкого района. Свою вину фигурантка отрицает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский губернатор встретился с руководителями научно-производственного предприятия «Александр»
27 марта 10:28
Брянский губернатор встретился с руководителями научно-производственного предприятия «Александр»
56 вражеских БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью
27 марта 09:45
56 вражеских БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью
ВСУ ударили из артиллерии по посёлку Белая Берёзка
27 марта 09:12
ВСУ ударили из артиллерии по посёлку Белая Берёзка

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14628) брянск (6875) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2065) уголовное дело (2025) Александр Богомаз (1928) суд (1787) авария (1647) мчс (1510) коронавирус (1272) умвд (1053)