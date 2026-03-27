Полицейские раскрыли серию краж продуктов из гипермаркета в Брянске

2026, 27 марта 12:39

Полицейские раскрыли серию краж продуктов на 32 тысячи рублей из гипермаркета в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции обратился работник службы безопасности гипермаркета в Советском районе Брянска. Из торгового зала за несколько дней пропали продукты и средства личной гигиены на почти 32 тысячи рублей.

Момент хищения попал на запись камер видеонаблюдения. Посетительница набирала в продуктовую корзину различные товары. Затем наиболее дорогостоящие продукты она перекладывала в свою сумку. Женщина делала вид, что с этими товарами пришла в магазин. Иногда она оплачивала часть покупок, которые не прятала, чтобы не вызывать подозрений.

Правоохранители выяснили, что к кражам причастна 45-летняя жительница Бежицкого района. Свою вину фигурантка отрицает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».