Полицейские раскрыли серию краж продуктов на 32 тысячи рублей из гипермаркета в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В дежурную часть полиции обратился работник службы безопасности гипермаркета в Советском районе Брянска. Из торгового зала за несколько дней пропали продукты и средства личной гигиены на почти 32 тысячи рублей.
Момент хищения попал на запись камер видеонаблюдения. Посетительница набирала в продуктовую корзину различные товары. Затем наиболее дорогостоящие продукты она перекладывала в свою сумку. Женщина делала вид, что с этими товарами пришла в магазин. Иногда она оплачивала часть покупок, которые не прятала, чтобы не вызывать подозрений.
Правоохранители выяснили, что к кражам причастна 45-летняя жительница Бежицкого района. Свою вину фигурантка отрицает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».